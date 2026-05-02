プリンアラモードとは？プリンアラモードは、プリンに果物や生クリームを盛りつけた華やかなスイーツです。「アラモード」はフランス語の「à la mode（ア・ラ・モード）」で、「最新の・流行の・洗練された」という意味があるんです。 プリンアラモードは昭和時代に流行ったスイーツで、実は日本発祥なんだそう。横浜の「ホテルニューグランド」の中にある「ザ・カフェ」で最初に提供されたといわれています。その後、純喫茶