暑さがどんどん厳しくなり、夕方になると１日の疲れがドッと出てきますね。疲れた体にレモンや梅干しなど酸っぱい食べ物が良いという話を聞いたことありませんか。実は酸っぱい食べ物がもたらす効果は疲労回復だけではありません。なんと熱中症の予防にも効果があるのです。これからはじまる本格的な暑さに向けて、効率的な熱中症対策の秘策をお話していきたいと思います。