写真映え間違いなし！異国情緒ただよう幻想的な光の世界横浜駅きた東口Aから徒歩約3分の「横浜ベイクォーター」。2026年も、無数のランタンが夏の夜を照らすライトアップイベント「横浜ランタンナイト」が開催されます！2026年は開業20周年を記念して、館内のランタンの数は過去最多の1000個！ ベトナムの職人がひとつひとつ丁寧に仕立てた色とりどりの灯りが、昼は鮮やかな彩りで空間を飾り、夜にはやわらかな光で包み込みます。