ヘルニアの手術をしたのに症状が治らない・・・という悩みでご来院される患者さんが先日いらっしゃいました。実はヘルニアが原因で症状が出ている訳ではないって知っていましたか？ そもそも『ヘルニア』とはどのような病気なのか？ヘルニアと聞くと首や腰を思い浮かぶかもしれませんが、ヘルニアという言葉の意味自体は体内にある組織、臓器が本来の位置から飛び出てしまっている状態のことを言います。鼠径ヘルニア（そけ