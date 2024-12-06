慢性腰痛の種類で治し方は違ってきます。原因を特定し正しい治療をすることでたった３分でつらい腰の痛みが改善する患者さんもいらっしゃいます。この、たった３分で腰の痛みが改善された腰痛の患者さんの実際の時短治療動画をこのページの最後にご紹介します。【関連記事】「こむら返り」は体からの危険信号あなたはこんな症状で悩んでいませんか？●朝起きた時腰が痛くて起き上がれない●寒い日は特に腰の痛みが強い●夕方にな