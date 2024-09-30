昔から肩こりや首の張りが気になっていたけど、最近なんだか手や指先が痺れる。色々調べると、もしかしたら脊柱管狭窄症？椎間板ヘルニア？かもしれないと不安になったことありませんか？もし、その痺れがずっと続くわけではなく日によって痺れの強さが違ったりする場合、腕の筋肉が原因かもしれません。【関連記事】指がこわばる「ばね指」。その原因とは腕の筋肉が痺れを引き起こす理由！実は痺れの原因は脊柱管狭窄症や椎間板