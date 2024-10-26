女性ならば綺麗な姿勢でありたい。そう思うのが普通ですよね？でも今の姿勢って実は綺麗に見えないばかりか腰痛や肩こりの原因になっているって知っていましたか？実は姿勢を綺麗に保とうと意識している大半の人が反り腰になってしまっているのです。それを改善しない限り本当に女子力が高い姿勢には程遠いです。【関連記事】美人女医が語る〜過度な筋トレは腎臓に危険！？負担を減らすために注意すべき３つのポイントとは