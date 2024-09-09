今回はキクラゲについて書いていきます。キクラゲはきのこの1種で、干したクラゲや海藻のようなコリコリとした食感が特徴です。中華料理によく使われる食材です。【関連記事】らっきょうの驚くべき効果効能キクラゲの旬と産地生キクラゲの旬は夏から秋にかけてですが、乾燥キクラゲは一年中出回ります。キクラゲの収穫時期は、地域により異なりますが、春から秋にかけての4月頃から10月頃までです。キクラゲの適温は25℃〜30℃と