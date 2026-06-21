＼都内の人気かき氷をチェック／銀座の隠れ家で楽しむ、「一年中おいしい」かき氷専門店銀座一丁目駅から徒歩5分。銀座の中央通りから少しだけ離れたところに、トマトの絵が描かれたユニークなビルがあります。その名も、「トマトビル」。少し頑張って階段で3階まで上がれば、「Vinefru銀座」に到着です。店内はカウンター席を中心としたコンパクトな空間。明るく開放的な雰囲気で、おひとりさまでも気軽に利用できる居心地のよさ