好みの男性のタイプに「ポジティブな人」を挙げる女性は少なくありません。精神的な前向きさは、本人だけでなく身近な人にも良い影響を与えるもの。では、「ポジティブさ」を感じさせる言動にはどんなものがあるでしょうか？今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性が『この人、すっごいポジティブだなあ』と感心する男性の特徴９パターン」をご紹介します。【１】精神的にマイペースで、トラブルなどがあ