今回は五月病と言われている状態についてお話ししたいと思います。やる気に満ちているところに、五月病の話なんて・・・と言われそうですが、まぁ、参考までに聞いてみてください。 【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？五月病の本体は、「疲労」によるものです。東洋医学的に考えると、疲労によって「気血」と言われるものが消費されて、慢性的な不足状態を作ります。短期的な疲労は「気」を消耗し、その