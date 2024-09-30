なかなかトレーニングの時間が取れない・・・、だからこそ効率よく運動したい！考えている方におすすめの「バーピージャンプ」を紹介します。トレーニングに必要な道具も一切なし。わずかなスペースで短時間でできるので、いつでも簡単に始めることができます。【関連記事】筋トレで「10回３セット」は本当に最適？筋トレ博士が徹底解説します！バーピージャンプってなに？バーピージャンプとは、立つ、しゃがむ、ジャンプするな