相手の表情が見えないLINEのやりとりでは、「楽しいと思っているのは自分だけ」という悲惨な事態も起こりうるもの。メッセージの裏に隠された女の子の本音を読み取るようにしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性396名に聞いたアンケートを参考に「女の子が『ウザい』と思う相手に使うLINEスタンプ」をご紹介いたします。【１】睡魔をアピールする「おやすみ系のスタンプ」「眠くなくても眠いフリで終わらせます