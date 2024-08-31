ミネラルウォーターやコーヒー、お茶など、毎日何気なく飲んでいる飲み物。水分はたくさん採ったほうが良いからと積極的に採っていたら「水太り」したという経験がある人も少なくないはず。実は飲み物にもダイエットに効果的な採り方があるのだとか！正しい飲み方をマスターすれば、飲み物もダイエットの味方に！ 【関連記事】毎日３杯のコーヒーで生活習慣病が改善できる！ コーヒーと健康について水分はたくさん摂ったほ