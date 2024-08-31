今回は、気圧での体調の変化について書いていきます。皆様の周りには季節の変わり目（気圧の変化が激しい時）に体調を崩している人はいらっしゃいますか？ 【関連記事】「梅雨だる」になってない？梅雨の体調管理法実は、気圧の変化での体調不良はまだ決定的な根拠は分かっておりませんが 私が知っている限りで紹介をしていきますね。実は自律神経と関係していることが多いと言われています。気圧の変化で体調不良が起こり