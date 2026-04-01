進学や就職などで新生活がスタートする「四月」は出会いの時期でもあります。しかしこのタイミングで始まった恋は長続きしないというジンクスも…!?そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『四月に始まった恋』が長続きしない理由」をご紹介します。【１】「新しい自分」になろうと背伸びして、無理な恋愛に走ってしまうから「新生活はリセットできるタイミングなので、『今までとは違う自分』を