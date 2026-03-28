告白は「友人」と「恋人」の分岐点であり、二人の思い出の出発点です。女性のなかには、男性から受けた告白の感動が長く記憶に残っている人も少なくないようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性が今でも思い出す『感動した告白』９パターン」をご紹介します。【１】夜の駐車場でボロボロ涙を流しながら「君のことを一生守らせてほしい」「泣くほど思ってくれている気持ちに、こっちも泣きま