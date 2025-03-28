持っていくもの、置いていくもの、捨てるもの…。引っ越しは身の回りのものを分別するいい機会ですが、恋愛に絡むアイテムの場合、取扱いに悩んでしまう人は少なくないようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「引っ越し先に持っていく？取扱いに困る恋の思い出アイテム」をご紹介します。【１】好きだった先輩からもらった制服の第二ボタン「憧れのままで終わりましたけれど、大切な青春の一ペ