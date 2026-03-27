「恋愛相談を受けるのが好き！」という人は要注意。何気ない一言が、女友達からの信頼を失うきっかけになっているかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性187名に聞いたアンケートを参考に「『なんで上から目線なの？』とイラッとされる恋愛アドバイス」をご紹介します。【１】「期待しすぎじゃない？ 現実みなきゃ」と価値観を否定する「人を値踏みするなんて失礼すぎ！」（30代女性）というように、藪から棒に「現