今回のコラムは春になって朝早く目覚めてしまうことが多くなってしまう話です。実は、この時期に出やすい症状というのがいくつかあります。最近のうちの治療院の傾向は腰痛が多いですが、他にも足がつりやすくなったりもします。実は東洋医学的にはすべて同じ原因が関係しています。 【関連記事】あなたの肺は大丈夫？３つ以上当てはまる人は危険！肺の機能低下を知るためのチェックリストそれは・・・「春」だからです。な