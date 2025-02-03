子どものころの豆まきは楽しかったものですが、デートの口実としてはいまいちピンとこないのが「節分」です。一見、地味なこのイベントを盛り上げたければ、驚きの雑学で彼女をあっと言わせるのがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『節分デート』で彼女にひけらかしたい豆知識」をご紹介します。【１】節分は旧正月のこと…ではない「節分と旧正月と立春ってごっちゃになりが