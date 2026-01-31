彼氏との口論が過熱しそうになったら、強引にでも場の空気を変えて、本格的なケンカに発展するのを回避したいもの。いざというときに実践できる気持ちの切り替え方法には、どんなものがあるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性170名に聞いたアンケートを参考に、「彼氏とケンカ寸前！仲直りに効く『気分転換』の提案」をご紹介します。【１】ハグやキスなどのスキンシップをする「肌が触れ合うと優しい気持ちにな