¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½÷À­¤é¤·¤¤¿Í¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Ç¤â½÷À­¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ê¥Ê¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡ÖÃËÀ­¤ò¥É¥­¥Ã¤È¤µ¤»¤ëÊýË¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥«¥é¥À¤Î¸þ¤­¤ä¼êÂ­¤ò¸òº¹¤µ¤»¤ë¡ã¥¯¥í¥¹¤ÎË¡Â§¡ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤ÏÆ°¤¯¤È¤­¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤È½÷À­¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è