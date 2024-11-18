長野県は都道府県別の平均寿命が男女とも日本一の「長寿県」です。（2010年都道府県別生命表）冬の寒さが厳しい気候で、保存がきく塩辛い食べ物が多いためか、かつては脳卒中の死亡率がトップクラスでした。長野県民が長寿ナンバーワンになった秘密はどこにあるのでしょうか。【関連記事】100歳超えのご長寿さんが食べているものは？健康で長生きするためのオススメ食事法 日本人の平均寿命は過去最高を更新2017年に厚生労