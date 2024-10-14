日常生活で何かと悩みが多いむくみについての第2弾今回は、デスクワークや立ち仕事などの同一姿勢が長い方、日ごろから運動習慣がなく運動不足になり筋ポンプの作用がうまく機能しない方、冷えや血行不良で、身近に起こりやすいむくみの原因・対処法についてです。第1弾でもお話しした生理的なむくみを合わせて知ることにより、病気からくるむくみの除外診断にも役に立つでしょう。 【関連記事】意外と知らないむくみの原因