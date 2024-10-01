アメリカで30日間スクワットチャレンジというエクササイズプログラムが人気を呼び、日本でも話題になっていますね。スクワットを初日は50回、その後毎日5回づつ回数を増やしていき、3日続けたら1日休みます。休んだ翌日は10〜20回増やし、30日目に250回を達成します。毎日少しずつ増やしていくので、トレーニングの理論として合理的です。50回から始めるのが大変なら、初日は自分ができる回数だけ、その後1日に1回または2回ず