寒い時期には「貼るカイロが手放せない」という人も多いのでは？長時間にわたって体を温めてくれるカイロには、効果的な貼り場所があるのです。ぜひ参考にしてください。 【関連記事】ダイエットの効果アップは冷え性改善から●効果的なカイロスポットその1：背中首の後ろ側、中央に骨が飛び出ているところからやや下に「風門」とよばれる場所があります。ここにカイロを縦に貼ると全身が温まりやすいといわれています。