「私なんかパッとしないオタクだし」と恋を諦めていませんか。しかし、じっくり付き合う相手に内面の魅力を求める男性は多いので、確固たる「自分」を持つオタク女子が好意的に見られることも少なくないようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性117名に聞いたアンケートを参考に「個性のない美人より『普通顔のオタク女子』がモテる理由」をご紹介します。【１】長く付き合うと、容姿よりも中身の面白さがポイントになるか