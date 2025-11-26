人の性格は家族構成に大きく影響を受けるもの。恋愛がうまくいくかどうかも、どんな環境で育ったかが少なからず影響しているでしょう。そこで今回は、お兄さんがいる女性と交際したことのある『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「付き合って分かった、兄のいる女の子の魅力」をご紹介します。【１】思ったことを隠さずにはっきり言ってくれるところ「この子と付き合ってから、『言わなきゃ分からないよ』というセリフを吐