最近、海外の人気アーティストも愛飲していると話題のドリンクがあります。数々のスムージーなどが日本でも定番化してきて、次はどんなもの？と興味とスピード感の戸惑いもあるかもしれませんが、この免疫良強化ドリンクは、日本でもおなじみのあの食材「生姜」ドリンク。ちょっと変わったところは、そのまま擦りおろして、ショットドリンクのようにグッと飲んでしまうという「ジンジャーショット」スタイル。これから、健康や美