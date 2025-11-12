男性が「この子と付き合っちゃおう」と決意するときには、何か決定的な出来事があることが多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「気になるカレを射止めた『トドメの一言』」をご紹介します。【１】「私、料理うまいよー」と特技をアピールする「『私のカレーは絶品だよ』がストライクゾーンに入りました」（20代男性）など、特技のアピールで興味を持たせるパターンです。料理の腕