DMで頂くのですが、「減量してても、筋肉量は増やせますか？」などきますのでそれについて自分なりに話します。減量していく上で、体重が減れば、ある程度の筋肉は減ります。逆に、体重が増えれば筋肉も増やすことは可能です。【関連記事】筋トレ歴30年の「筋トレ博士」が伝授！腹筋をバキバキに割るならこれ！なのでオフ期は、体重を増やしトレーニングをして筋肉をつけるって事をします！筋肉量を増やすには、摂取カロリーと消