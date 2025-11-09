たとえ好意を抱いてもらっているのだとしても、うかつな発言や行動のせいで、女性からの評価が急降下するケースは意外とあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性98名に聞いたアンケートを参考に、「気になる男性への興味が一気に冷めた『許しがたい行動』」をご紹介します。【１】女性からのLINEを既読スルーする「せっかく話しかけてるのに無視ってありえない。友達でもナシでしょ」（10代女性）というように、LINEの