「マザコン」という言葉は、あまりいい意味で使われるものではありません。母親を思う気持ちはもちろん大事ですが、「いい年をして、まだ母親に甘えている」と見なされると、女性に敬遠されてしまうことがあります。そこで今回は『オトメスゴレン』読者の女性を対象に、「男性との会話で『実はマザコンでは？』と確信した瞬間」というテーマで意見を大募集！女性が男性のどんなところに注意しているのか、参考にしてみてください