ニューストップ > 恋愛ニュース > モテない女性にありがちな特徴 恋愛テクニック 恋愛コラム オトメスゴレン モテない女性にありがちな特徴 2025年11月2日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと モテない女性にありがちな特徴を、20代独身男性にアンケート調査しています アイドルや声優に夢中だと公言する、自分の規範を他人に押し付けるなど 自分を「サバサバしてる」と言い、ガサツに振る舞う女性も不評なようです 記事を読む おすすめ記事 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」 2025年10月31日 22時3分 《卒アル入手》「クラスに目立たない子が多い中で感じは良かった」名古屋主婦殺害・安福久美子容疑者（69）の高校時代の素顔 2025年11月1日 21時15分 松本人志、1年10ヶ月ぶり活動再開「日本のお笑いがしんどいと聞きまして」 『DOWNTOWN＋』始動にXでも反響相次ぐ「ずっと待ってたよ！」 2025年11月1日 22時53分 中日・柳裕也の妻、夫の不倫騒動を謝罪「まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」 2025年11月1日 17時4分 事件現場の部屋を２０００万円超で借り続けた夫「やっと落ち着ける」…２６年前の主婦殺害で容疑者逮捕 2025年10月31日 21時28分