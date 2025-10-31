プロポーズシーンでは、幸せな気持ちを長く味わいたいというのが女性の本音でしょう。しかし、その余韻をぶち壊すような無神経発言で、女性を怒らせてしまう男性も少なくないようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた、「いいムードが台無しになるプロポーズの言葉９パターン」をご紹介します。【１】「一度は結婚してみたかったんだ」と、憧れだけを語られる。「理想だけを思い描いていて、結婚後すぐに『こ