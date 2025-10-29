ニューストップ > 恋愛ニュース > 運命の人だと感じた「第六感」 恋愛テクニック 恋愛コラム オトメスゴレン 運命の人だと感じた「第六感」 2025年10月29日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10代から20代の女性に、運命の人だと感じた「第六感」を聞いています♪ 心臓がバクバクして視界が狭まり、その人しか見えなくなったという人も 会うたびに胸騒ぎがする、視線がそらせなくなると「運命」を疑うそうです！ 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 大谷翔平 自宅でも結婚指輪、野菜の切り方まで褒め…真美子さんの知人が明かす「愛妻家ぶり」 2025年10月28日 16時0分 永作博美「めちゃくちゃ勉強してきたんだろうな」高市首相誕生への600字超ポストが「涙が出そう」SNSで大反響 2025年10月28日 19時10分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分