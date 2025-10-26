今後を左右する初デートでは、できるだけ好印象を残しておきたいもの。では男性たちは、女性のどんな様子にひいてしまうのでしょうか。そこで今回は10代から30代の独身男性174名に行ったアンケートを参考に、「初デートで男性が『二度とごめんだ！』と叫びたくなってしまった女性の言動」を探りました。【１】すぐに「疲れた」とぼやくなど、何かと不満を口にする「このお店美味しくないなど、文句ばっかりの子はもう誘いません」