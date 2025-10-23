多くの男性は、女性から外見を褒められることは格別嬉しいものです。では、どんな部分を褒められると特に嬉しいのでしょうか。今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートから、「女性に言われると心の中でガッツポーズをしてしまう『外見への褒め言葉』９パターン」を紹介します。【１】コンプレックスに感じることもあるので嬉しい「身長高いんだねー」「あまり褒められない」（２０代男性）と、目立つほど高すぎる身長は、かえっ