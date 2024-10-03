本日はセルライトの消し方について書きたいと思います！！まだ体にセルライトが見当たらない方は、正しい食生活や、適度な運動を行うことで予防ができる火と思います。すでについてしまっている場合、セルライトはそうそう簡単に落ちるものではありません。自宅でできる簡単な方法をご紹介していこうと思います。 【関連記事】美人女医が語る〜過度な筋トレは腎臓に危険！？負担を減らすために注意すべき３つのポイントとは