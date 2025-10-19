ちょっとした嫉妬心は交際において絶妙のスパイスになりますが、度を超すと好意を萎えさせてしまう恐れもあります。では、どんな嫉妬が怖がられてしまうのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男性が『怖い！』と思う彼女の嫉妬」をご紹介します。【１】無断で携帯電話を盗み見る。「これだけはＮＧ。人間性を疑う」（２０代男性）など、携帯を見られることに嫌悪感を抱く男性は多いようです。