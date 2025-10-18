秋は「収穫の秋」であり、「食欲の秋」でもあります。当然、女子の食い気もマックスゆえに、手土産に秋ならではの旬のスイーツを持参すれば、おのずとあなたの評価も上がることでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女子ウケ間違いなし？手土産にすると喜ばれる秋スイーツ」をご紹介します。【１】大玉の品種をたっぷり使った「ぶどうパフェ」「瑞々しいぶどうがたくさん入ったパフェは最高