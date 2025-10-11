自分が「太めの体型」であることを気にする女性は多いもの。しかし中には、「ぽっちゃり女子にはこんな魅力があるに違いない！」と意外な期待を寄せる男性も少なくないようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「男性が『ぽっちゃり女子』に抱いている勝手な期待」をご紹介します。【１】痩せたらかなりかわいい…というポテンシャルを秘めていそう「ぽっちゃりで童顔の彼女が痩せたらクールな美