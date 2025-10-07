ニューストップ > ライフ総合ニュース > 付き合う上で大事な基準 独身女性から見た「浮気しそうな男性」の特… 浮気・不倫 女の本音 恋愛テクニック スゴレン 付き合う上で大事な基準 独身女性から見た「浮気しそうな男性」の特徴 2025年10月7日 14時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性から見て「いかにも浮気しそう！」と感じる男性の特徴を紹介している 顔を見れば「可愛いね」と言うなど、口がうますぎる男性は軽薄に感じるそう 交際人数を自慢したがる人、すぐに自分の姿をチェックする人にも要注意 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太容疑者、逮捕時の「滞在場所」拡散で “意図せぬ憶測” 広がりファン憔悴 2025年10月6日 19時15分 【高市自民】ＴＶ大荒れ 辻元氏が玉木代表をガン詰め「高市総理」多数野党で阻止する！ 反高市「公明、立憲、国民でやらへんか！」 女性初でも麻生氏の神輿は許さない→司会が強制終了 2025年10月6日 18時2分 《衣類盗まれた？》謎動画の拡散で草間リチャードに“ハメられた説”、切ない釈放姿に「FC入った」人も 2025年10月7日 8時45分 《SNSでご不満を吐露したことも》瑶子さま 皇族費も増額ナシ、邸宅も変わらずで広がる母と姉との“格差”…懸念される「次の火種」 2025年10月7日 11時0分 あなたのスマホは大丈夫？ LINEが11月に使えなくなる可能性 2025年10月6日 17時5分