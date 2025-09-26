デート中に発見してしまった男性の鼻毛。鼻毛を見つめ続けることは辛いので、勇気を振り絞って指摘してあげたいもの。では一体、どのように指摘すれば良いのでしょうか。そこで今回は、「鼻毛が出ていることを指摘する際の一言９パターン」を紹介させていただきます。【１】小声でコッソリと「鼻毛が出ているよ。」ほかの人に聞こえないようにコッソリと伝えましょう。【２】「鼻から鼻毛がコンニチワーしているよ。」鼻毛があいさ