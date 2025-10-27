いつも普通のデートばかりで工夫がないと、手厳しい女の子から「つまらない男」というレッテルを貼られてしまうかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性319名から集めたアンケートを参考に、「『この人、普通すぎて面白くない』と女の子に思われてしまいそうなド定番デート」をご紹介いたします。【１】おしゃれな高級レストランでディナーというプラン「嬉しいけど意外性はない」（30代女性）というように、美味し