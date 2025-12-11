好きな相手への想いが募るあまり、普段以上に強気な行動に出てしまう人は多いでしょう。とはいえ、押しの強さのせいで印象を悪くしては元も子もないはずです。そこで今回は、10代から30代の独身女性176名に聞いたアンケートを参考に「『好意があるのはわかるけど…ウザッ！』と女性をドン引きさせる片思いならではの暴走」をご紹介します。【１】「誰にも言ったことがないんだけど…」と、知りたくもない秘密を打ち明けたがる「『