今回は体づくりを継続するための食事方法の種類をお伝えします。 1.糖質制限ダイエット1日の糖質量を減らす減量方法で、某大手パーソナルジムのメソッドや雑誌などでよく目にする方法。効果としては短期的に大幅な減量を望めますが、私の経験上、お菓子などの甘いものを食べたい要求が強い方、食事制限によってのストレスを感じやすい方、体脂肪が少ない方には、不向きかなと思います。【関連記事】筋トレで「10回３セッ