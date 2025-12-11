仲の良い男友達からもらって困惑した「誕生日プレゼント」９パターンスゴレン

男友達からもらって困惑した誕生日プレゼント 「自宅の合鍵」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 男友達からもらって困惑した誕生日プレゼント9パターンを紹介している
  • 値段に相当する見返りを求められそうで困る「高級なブランドバッグ」
  • 渡されるとびっくりしてしまう「自宅の合鍵」など
記事を読む

おすすめ記事

  • (C)MBS
    夢のマイホーム建たぬまま...住宅メーカーが"突然破産"　残ったのは2000万円超のローン返済「生活が成り立たない。想像を絶するつらさ」 2025年12月10日 11時10分
  • テレ朝本社から社外スタッフの男性が転落し死亡　テレビ朝日がコメント　通行人の男性巻き込まれ軽傷
    テレ朝本社から社外スタッフの男性が転落し死亡　テレビ朝日がコメント　通行人の男性巻き込まれ軽傷 2025年12月11日 6時21分
  • 竹内結子さんと中村獅童
    《竹内結子さんとの愛息が20歳に…》再婚の中村獅童が家族揃ってテレビに出演、明かしていた揺れる胸中　“子どもたちにゆくゆくは説明したい”との思い 2025年12月10日 19時30分
  • 張本智和選手のインスタグラム（@harimoto__tomokazu_1711）より
    「日本を応援するやつはくたばれ」中国で卓球・張本智和選手を襲った暴言　「許されない｣水谷隼さん怒る 2025年12月10日 11時45分
  • サッカー日本代表（写真：西村尚己/アフロスポーツ）
    【サッカーW杯】日本代表は「死の組」入り、中国メディア分析...勝利保証されず「グループ3位も危うい」 2025年12月9日 11時55分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 突然の破産で家建たず 許せない
    2. 2. 転落し死亡…テレ朝がコメント
    3. 3. 竹内結子さんとの息子が20歳に
    4. 4. 張本を襲う暴言 水谷隼氏が怒り
    5. 5. さよなら森保J W杯巡り中国報道
    6. 6. 男児見るとわくわく 塾講師逮捕
    7. 7. グリコ 約600万個を自主回収へ
    8. 8. NHK党「私的整理」を開始へ
    9. 9. 藤田ニコル 第1子妊娠を発表
    10. 10. 人気絶頂でSEXY女優引退したワケ
    1. 11. 博多駅に「忘れ物ツリー」が登場
    2. 12. Cocomiの授かり婚 静香が危惧か
    3. 13. 米倉涼子にもう一つ大きな問題
    4. 14. 生放送で俳優に暴力 警察が出動
    5. 15. 「冷えピタ」製造終了していた
    6. 16. ガイナックス 42年弱の歴史に幕
    7. 17. スリム真栄田　“妻公認”の人気女優との2ショ公開「地球上の命の中で一番好きな命」ファン大興奮
    8. 18. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
    9. 19. ズボン下ろし下半身丸出しで絶命
    10. 20. 水原受刑者の騒動 ドラマ化へ
    1. 1. 突然の破産で家建たず 許せない
    2. 2. 転落し死亡…テレ朝がコメント
    3. 3. 男児見るとわくわく 塾講師逮捕
    4. 4. NHK党「私的整理」を開始へ
    5. 5. 博多駅に「忘れ物ツリー」が登場
    6. 6. Cocomiの授かり婚 静香が危惧か
    7. 7. 「冷えピタ」製造終了していた
    8. 8. 過去5年SNS履歴の開示案示す 米
    9. 9. 隠しカメラ探知機 名古屋市導入
    10. 10. 4歳の女の子を窒息死させたか
    1. 11. JAL「絶対やめて」投稿に大反響
    2. 12. マツダ 駆け込み申請が殺到の訳
    3. 13. レーダー問題 中国に「逆風」か
    4. 14. 無理やりキス 不適切行為が発覚
    5. 15. M8級の大地震が発生しやすい領域
    6. 16. ゆうパック配達中、客に抱きつく
    7. 17. 3億円事件 発生直後に若者が自殺
    8. 18. 地震速報（23:52）
    9. 19. 片山大臣 新たな収入隠し発覚か
    10. 20. 秋篠宮さま 会見で 2つの苦言か
    1. 1. 集団万引き 日本でも処罰される?
    2. 2. 健康に役立つ？「腸活」最新事情
    3. 3. 大分182棟全焼 賠償ゼロの衝撃
    4. 4. 「おこめ券」JA救済したいだけ?
    5. 5. 「好きな温度で、僕を待っていてくれる」 小島よしおさん愛用の温度調節ケトル「カフェ ロック コントロール」で叶える “自分好みのおいしい一杯と至福の時間”
    6. 6. コメ価格維持考えなし→批判殺到
    7. 7. 減税はトーンダウン 首相に不満
    8. 8. 夏バテ対策の「クールハック」
    9. 9. 群馬・妙義山の山火事 延焼中
    10. 10. バリ島で集団万引き「日本の恥」
    1. 11. 立教大学 答えた「削除」の理由
    2. 12. 「皇居財布」が人気→転売も横行
    3. 13. クマを返り討ちに 店員のその後
    4. 14. 小泉防衛相、中国メディア報道“音声データ”に反論「十分な情報でなかった」　レーダー照射で対立
    5. 15. 「誰も証明できない」ネット騒然
    6. 16. 高市首相は約341万円　国家公務員に冬のボーナス支給　一般職の平均約70万2200円
    7. 17. 「学歴厨」東大経済学部卒を煽る
    8. 18. 補正予算案きょう衆院通過の見通し…賛成表明の国民民主・玉木氏「提案に前向きに応えてもらう姿勢見えた」
    9. 19. ７５歳以上の医療保険料、上限を「年８５万円」に引き上げ検討…年金・給与で「年収１１００万円」以上に影響
    10. 20. 党議拘束は何のためにあるのか（東京大学教授　宇野重規）
    1. 1. 水原受刑者の騒動 ドラマ化へ
    2. 2. 青森地震後に…中国大使館が波紋
    3. 3. レーダー照射問題「新たな自信」
    4. 4. レーダー照射問題 米が中国批判
    5. 5. ドイツ人YouTuberなぜ日本に移住
    6. 6. ＜卓球＞早田ひなが孫穎莎の顔を指さし……表彰式での一幕が話題に
    7. 7. チェルノブイリの青い犬の秘密
    8. 8. 16歳未満のSNS利用禁止に 豪州
    9. 9. エナドリ大量摂取の男性悲劇 英
    10. 10. イチゴケーキに指摘 店側が言及
    1. 11. ウクライナ負けつつある 米国
    2. 12. レディー・ガガ狙い締め出される
    3. 13. 不倫バレ 10階窓から女性逃げる
    4. 14. ベネズエラ沖で石油タンカー拿捕
    5. 15. 「ブルテレの足」に研究者が物議
    6. 16. 叫ぶ息子を真空パックの袋に 露
    7. 17. トランプ氏訴追なし ICCが制裁?
    8. 18. 米 ビットコイン相場不調の背景
    9. 19. 米経済誌 高市首相を3位に選出
    10. 20. ウクライナがタンカー攻撃 報道
    1. 1. グリコ 約600万個を自主回収へ
    2. 2. ズボン下ろし下半身丸出しで絶命
    3. 3. 食事代を払わない 家族に違和感
    4. 4. 日本企業が「脱中国」依存弱める
    5. 5. 視聴者もスポンサーも見放し崩壊
    6. 6. 在中の米企業 事業移す考えも
    7. 7. 所得税の課税境界線 引き上げへ
    8. 8. 家の寿命を縮める「NG結露対策」
    9. 9. 感じのいい人が「寒い」に最強
    10. 10. dカード 来年から還元率半減も
    1. 11. 一発免停も? 道路交通法の改正点
    2. 12. 「年収の壁」はパートにも影響
    3. 13. FRB 0.25%の利下げを発表
    4. 14. 日銀 旧紙幣の発行を実質終了へ
    5. 15. エアコン+床暖房 電気代を比較
    6. 16. 政府「賃上げ促進税制」縮小へ
    7. 17. カレーライス物価が「最高値」に
    8. 18. 小売り 核融合発電の実用化へ
    9. 19. 年末調整で戻ってくる税金の差
    10. 20. エアコンvsストーブ 電気代比較
    1. 1. 実質4年縛り 回線を契約して失敗
    2. 2. ChatGPTでフォトショ使用可能に
    3. 3. サンリオグッズ 12月4日から受付
    4. 4. ChatGPT上でPhotoshopが無料で使える、アドビとOpenAIが提携
    5. 5. ポケポケ開発者が語る「裏側」
    6. 6. 背筋によるホラー小説 映画化へ
    7. 7. 東アジアの1人当たりGDPを可視化
    8. 8. SwitchBotで叶える未来の暮らし
    9. 9. 【無料】アドビが「Photoshop for ChatGPT」を発表。誰でも“フォトショ職人”は新時代すぎ
    10. 10. 【無料】ChatGPTが「PDF作成の神」になったかもしれない
    1. 11. Linux Foundationが「Agentic AI Foundation」の設立でAIエージェント標準化を推進
    2. 12. 日本の魅力を届ける祭り開催
    3. 13. 「アパ社長カレー」と「日清カレーメシ」がコラボ！「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」が登場
    4. 14. LINE電話が来ない原因は「スマホ本体の通知設定」にあり？アプリ設定の前に確認すべきポイント
    5. 15. 4割の夫婦が一緒にお風呂に入っている！？ゲンナイ製薬調べ
    6. 16. 生成AI人気1位は「ChatGPT」、次は「Gemini」、3位は？　MMD調査
    7. 17. LINE新サービス「Wizball」とは
    8. 18. 最高に使えるロジクールマウス
    9. 19. 交通図書協会が子ども向け手帳
    10. 20. 「小さいカード」を切ってきた中国の思惑　避けられない日中関係の冷え込み長期化　日本政府の出方次第で「重いカード」も
    1. 1. 張本を襲う暴言 水谷隼氏が怒り
    2. 2. さよなら森保J W杯巡り中国報道
    3. 3. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
    4. 4. 和田&藤岡 JRA調教師試験合格
    5. 5. 「チームの資金6億円 RIZAPに」
    6. 6. 柿谷曜一朗の引退試合 背番号8
    7. 7. ニッポン放送 WBC実況生中継決定
    8. 8. 横浜FC 中村俊輔コーチが退団へ
    9. 9. ソフトB2021年ドラ1が「再出発」
    10. 10. カタール敗退 失望と困惑の声
    1. 11. F1 角田裕毅が「後ろ盾」失う
    2. 12. 「投げてこい大谷」米国が本気
    3. 13. 日本人監督退任か 中国国民怒り
    4. 14. 蘭代表の「地盤沈下」は今や昔か
    5. 15. 大谷 2年目は55本塁打の衝撃
    6. 16. MLB メッツに「Wの悲劇」発生か
    7. 17. 元木氏 足壊死する可能性あった
    8. 18. レッドブルでの初走行に「奇妙」
    9. 19. メッシが語った「全盛期」とは
    10. 20. 未所属の冨安健洋 新天地決定か
    1. 1. 竹内結子さんとの息子が20歳に
    2. 2. 藤田ニコル 第1子妊娠を発表
    3. 3. 人気絶頂でSEXY女優引退したワケ
    4. 4. 米倉涼子にもう一つ大きな問題
    5. 5. 生放送で俳優に暴力 警察が出動
    6. 6. スリム真栄田　“妻公認”の人気女優との2ショ公開「地球上の命の中で一番好きな命」ファン大興奮
    7. 7. フワ&やす子 好感度に逆転の兆し
    8. 8. 穴井夕子が明かした家庭内別居
    9. 9. 矢口真里の近影 どう見ても別人
    10. 10. 議員が超人気作を「醜悪」と批判
    1. 11. 日テレ 松岡昌宏と城島茂に謝罪
    2. 12. 喫緊だ 巨大施設「成れの果て」
    3. 13. 女癖悪い「大物俳優」に憤りの声
    4. 14. 立憲議員 醜悪と糾弾し波紋呼ぶ
    5. 15. ひるおび&ぽかぽかに苦言集まる
    6. 16. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
    7. 17. 「前任の農水大臣」に再び脚光
    8. 18. 松岡 TVの仕事来なくなる可能性
    9. 19. 予約で使った「偽名」に店員警告
    10. 20. 「泣ける」カロリーメイトCM話題
    1. 1. ドラストで買わなきゃよかった品
    2. 2. 「一味違う」米粉スイーツの魅力
    3. 3. やっと買えた seriaの毛無ほうき
    4. 4. 新居に「知らない女性」地獄絵図
    5. 5. ハニーズの大人っぽトップス紹介
    6. 6. 「Vネックニット」の魅力を紹介
    7. 7. 【ダサ見え回避】しまむらスウェット着回し術！アラフィフ必見のお洒落テク
    8. 8. 焼肉デートで男性が萎える行動
    9. 9. 杉浦太陽 夫婦円満の秘訣明かす
    10. 10. 北海道物産展 上野で年末開催へ
    1. 11. イケるかも「おぢアタック」実態
    2. 12. キャラメル菓子店に限定版登場
    3. 13. 40・50代女性にぴったりなボブ
    4. 14. ポケモンドーナツ 再現度高め
    5. 15. 「うちの夫はイクメンだから」夫に甘えすぎた妻に、離婚の危機が迫っていた話
    6. 16. 「皇居財布」SNS話題で人気爆発
    7. 17. 買い逃し厳禁 ファミマ新アイス
    8. 18. 家出宣言した妻 ありえない返答
    9. 19. マック「グラコロ」史上初の試み
    10. 20. 伊藤詩織さん「目撃者」への思い