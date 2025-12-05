ニューストップ > ライフ総合ニュース > 女子に好印象を与える「Facebookのプロフィール」9パターンの条件 Facebook モテ女子・男子 スゴレン 女子に好印象を与える「Facebookのプロフィール」9パターンの条件 2025年12月5日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性に好印象を与えるFacebookのプロフィールの条件を紹介している 年齢・職業・居住地などの「基本情報」はなるべく隠さないほうがいいそう 他にも、出会い目的を強調しない、欠点も素直に書く、丁寧な言葉遣いなど 記事を読む おすすめ記事 神奈川県「選択的週休３日」導入を検討、全職員対象に 早ければ２７年度から ２６年度にアンケート実施 2025年12月4日 21時10分 17歳高校生が“サイバー攻撃” 生成AI使用か…実況中継も 2025年12月4日 18時37分 意識不明の重体だった妻死亡 83歳夫が運転する車にひかれ下敷きに…夫は現行犯逮捕 札幌市厚別区 2025年12月4日 20時12分 【独自】渡辺渚さんを脅迫の疑いで32歳女を書類送検 警視庁 渡辺さんの写真集に包丁置いた写真を投稿…「行きすぎた行為で申し訳ない」 2025年12月5日 15時37分 動物の移動難航する中…ライオンが双子を出産 閉園決定後に妊娠発覚か ノースサファリサッポロ 2025年12月4日 15時39分